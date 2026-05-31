Sara Errani e Andrea Vavassori hanno raggiunto i quarti di finale nel doppio misto a Roland Garros 2026, vincendo un match decisivo contro Stollar e Harrison. La partita si è conclusa con una vittoria nel tie-break, dopo aver subito una rimonta durante il set. La sfida ha mostrato la determinazione della coppia italiana, che ha mantenuto la calma e la concentrazione per conquistare l'accesso ai quarti.

Sara Errani e Andrea Vavassori continuano la loro corsa al Roland Garros 2026 e lo fanno al termine di una sfida dai due volti, conclusa con una rimonta che ha confermato ancora una volta il carattere e la qualità della coppia italiana. Sul Court 7 di Parigi, i campioni in carica del doppio misto hanno superato l’ungherese F anny Stollár e lo statunitense Christian Harrison con il punteggio di 6-4, 1-6, 10-6 in 1 ora e 17 minuti, conquistando così l’accesso ai quarti di finale. L’incontro è stato caratterizzato da continui cambi di inerzia. Nel primo set Errani e Vavassori hanno mostrato fin dalle battute iniziali una maggiore lucidità nella gestione degli scambi e delle situazioni tattiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Errani e Vavassori approdano ai quarti del doppio misto al Roland Garros: decisivo il match tie-break contro Stollar/Harrison

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