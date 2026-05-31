Il punteggio tra ErraniVavassori e StollarHarrison si è concluso con un tie-break, dopo aver raggiunto 6-6 nel set decisivo. Durante la partita, c’è stato un cambio campo con il punteggio di 1-5 a favore degli avversari, prima di arrivare al pari. Vavassori ha concluso il punto con un colpo di volo, mentre Stollar ha sbagliato un rovescio che avrebbe potuto allungare il set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Altro cambio campo, in quello prima eravamo sotto 1-5! 6-6 AGGANCIO COMPLETATO! Non risponde di rovescio Fanny Stollar! 5-6 Incredibile amici, entra e chiude di volo Vavassori. Vinciamo anche questo. Ora Sara. Alè! 4-6 Attenzione, sbaglia di dritto l’americano. Che non lesina mai errori dovuti alla pressione! 3-6 Altra prima vincente! Ora Harrison, tremerà? 2-6 Obbligato ora Wave a tenere entrambi i suoi turni di battuta. 1-6 Niente da fare, troppo facile alzarsi e smashare sul lob moscio di Errani per Chris Harrison. Si gira, poi altro servizio per Stollar. 1-5 Ne rosicchiamo intanto uno con la gran risposta di dritto di Wave. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Stollar/Harrison 6-4, 1-6, (6-6), Roland Garros 2026 in DIRETTA: si gioca il super tie-break

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