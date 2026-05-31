A Roland Garros, Cerundolo ha vinto il match contro il numero uno dopo oltre cinque ore di gioco, raggiungendo gli ottavi di finale. La partita si è conclusa con la vittoria di Cerundolo, che ha resistito agli attacchi dell’avversario e ha mantenuto la concentrazione per tutta la durata del match. La strategia mentale adottata ha permesso di affrontare le lunghe fasi di gioco e di gestire la pressione durante i momenti decisivi.

? Domande chiave Come ha fatto Cerundolo a resistere per oltre cinque ore?. Quale strategia mentale ha usato per battere il numero uno?. Come potrà lo stile classico dell'argentino reggere la potenza di Berrettini?. Perché la sconfitta del fratello ha scosso lo spogliatoio?.? In Breve Match durato 5 ore e 13 minuti, terzo più lungo nell'era del tie-break.. Vittoria ottenuta dopo il precedente successo contro il numero uno Jannik Sinner.. Prossimo ottavo di finale previsto contro l'italiano Matteo Berrettini.. Cerundolo ha gestito la sconfitta del fratello Pablo Cuevas durante il torneo.. Juan Manuel Cerundolo conquista l’ottavo di finale a Parigi dopo un match epico di oltre cinque ore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roland Garros, Cerundolo trionfa dopo 5 ore: è agli ottavi

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ROLAND GARROS BERRETTINI BATTE COMESANA E SCOPPIA A PIANGERE! EROICO DOPO 5H!

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#Berrettini annulla 2 match point e dopo oltre 5 ore con un infinito tie-break finale vince un’autentica battaglia contro Comesana volando agli ottavi del Roland Garros, dove troverà uno tra Cerundolo junior e Landaluce. Grandissimo Matteo, bentornato x.com

Sinner eliminato dal Roland Garros: malore contro Cerundolo, Jannik cede 6-3 6-2 5-7 1-6 1 reddit

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