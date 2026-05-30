Roland Garros Berrettini straordinario | batte Comesana dopo 5 ore e vola agli ottavi di finale

Matteo Berrettini ha vinto il match di Roland Garros contro Francisco Comesana dopo più di cinque ore di gioco, qualificandosi per gli ottavi di finale. La partita si è conclusa con la vittoria dell’italiano, che ha superato l’avversario in cinque set. La durata della sfida ha superato le cinque ore, rendendo la vittoria particolarmente significativa.

Matteo Berrettini ha compiuto un’impresa al Roland Garros, superando l’argentino Francisco Comesana al termine di una maratona durata oltre cinque ore e conquistando l’accesso agli ottavi di finale. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 7-6; 5-7; 6-7; 6-4; 7-6. Il momento decisivo è arrivato nel super tie-break del quinto set, quando Berrettini è riuscito ad annullare anche due match point all’avversario, chiudendo così una delle sfide più intense del torneo. «Sono felice e stanco, merito di stare qui». «Sono molto felice e stanco. Sono incredibilmente orgoglioso del mio team, della mia famiglia nel box. E grazie al pubblico che mi ha supportato nonostante il caldo, nonostante fossi 2-1 sotto. 🔗 Leggi su Open.online

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