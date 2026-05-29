roland garros 2026 orari e dove vedere cobolli berrettini e arnaldi

A Parigi, il torneo di Roland Garros 2026 è iniziato con le eliminazioni di alcuni italiani, tra cui Jannik Sinner al secondo turno. Per seguire le partite di Cobolli, Berrettini e Arnaldi, sono stati annunciati gli orari e i canali televisivi dove trasmetteranno le gare. La programmazione riguarda le partite in programma durante la giornata e le modalità di visione sono disponibili sui canali ufficiali e sulle piattaforme online dedicate.

Parigi, 29 maggio 2026 - Alla luce della clamorosa eliminazione al secondo turno di Jannik Sinner, le residue speranze degli italiani al Roland Garros sono affidate a Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, che nella giornata di domani (sabato 30 maggio) saranno impegnati nei rispettivi match, con l'obiettivo di strappare il pass per gli ottavi di finale del torneo sulla terra rossa parigina. Cobolli-Tien. Il primo dei nostri portacolori a scendere in campo sarà Cobolli, reduce dal successo (6,4, 6-4, 6-4) contro il tennista cinese Wu Yibing. Il numero 10 del seeding non ha ancora neppure un set agli avversari, ma adesso il grado di difficoltà si alza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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