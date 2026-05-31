Roland Garros 2026 oggi | orari 31 maggio tv streaming italiani in campo

Alle 11:00 si sono svolti i match di singolare maschile sulla terra battuta, con alcuni dei favoriti ancora in gara. La diretta streaming e la trasmissione in tv sono disponibili sui canali dedicati. Tra gli italiani in campo, alcuni tennisti hanno vinto i loro incontri, mentre altri sono ancora in corsa. La giornata si è conclusa con diverse sfide decisive, tutte con orari che vanno dalle prime ore del mattino fino alle prime serate.

Seconda domenica del Roland Garros, che se nella parte alta ha visto succedere letteralmente di tutto, nella parte bassa, in tema di tabellone maschile, resta ricca di nomi di spicco (o, detto in altra maniera, le teste di serie sono per buona misura rimaste). E un discorso simile vale per il tabellone femminile. Aprono lo Chatrier i due match di grido in tema femminile: Kostyuk-Swiatek (la polacca gioca sempre il primo match su propria esplicita richiesta) e Svitolina-Bencic, il che si traduce in sostanza in un Centrale tinto dei colori giallo e blu dell’Ucraina e bianco e rosso di Polonia e Svizzera. A seguire Alexander Zverev contro l’olandese Jesper de Jong e un Ruud-Fonseca tutto da vedere. 🔗 Leggi su Oasport.it

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