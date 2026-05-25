Roland Garros 2026 oggi | orari 25 maggio tv streaming italiani in campo

Notizia in breve

Oggi si gioca la seconda giornata del tabellone principale di Roland Garros 2026. In programma ci sono diversi incontri, tra cui alcuni esordi di giocatori italiani. Gli appassionati possono seguire le partite in diretta tv e streaming, con orari ancora da confermare. Sono attese sfide importanti e debutti di rilievo, mentre il torneo prosegue con il ritmo tipico di questa fase.