Oggi sono iniziati i match del primo giorno di Roland Garros 2026, che si svolge dal 24 maggio e durerà fino al 7 giugno. La competizione coinvolge 128 uomini e 128 donne, che si contendono il secondo torneo dello Slam dell’anno. Le partite sono trasmesse in diretta televisiva e streaming, con gli italiani in campo tra i partecipanti. La manifestazione si svolge nel corso di tre domeniche, coprendo un totale di 15 giorni di gare.

Si comincia. Prima di tre domeniche con il Roland Garros, primo di 15 giorni che vedranno 128 giocatori e altrettante giocatrici dare la caccia al secondo Slam dell’anno. Tantissimi sono gli argomenti, come per esempio una sorta di festa dei vent’anni dalla prima volta della domenica a Parigi come giorno d’inizio. Principale protagonista è Novak Djokovic, atteso sul Centrale intitolato a Philippe Chatrier contro il beniamino di casa Giovanni Mpetshi Perricard. Quattro i match in casa Italia: si comincia con Lucia Bronzetti contro la ceca Marie Bouzkova (unico confronto quattro anni fa a Guadalajara, vinto dalla seconda). Poi, nel prosieguo, ci sarà l’esordio Slam di Federico Cinà contro l’americano Reilly Opelka; quasi contemporaneamente Mattia Bellucci avrà davanti il francese Quentin Halys (l’azzurro ha vinto l’unico precedente). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Roland Garros 2026 oggi: orari 24 maggio, tv, streaming, italiani in campo

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