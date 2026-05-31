Allo Roland Garros 2026, l’Italia ha ottenuto la terza qualificazione agli ottavi di finale nel torneo di singolare maschile. Nel frattempo, la corsa di un giocatore canadese prosegue dopo aver superato i sedicesimi di finale. I match di questa fase si sono disputati nel sabato del torneo, concentrandosi sulla parte alta del tabellone. Nessun dettaglio sui nomi specifici dei partecipanti o sui risultati dei singoli incontri.

I match valevoli per i sedicesimi di finale della parte alta del tabellone caratterizzano il sabato del torneo di singolare maschile del Roland Garros. L’Italia, nonostante l’assenza del suo leader incontrastato, continua a farsi onore e qualifica tre giocatori agli ottavi di finale: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero quattro, supera l’ostico esame di americano, continua la sua corsa e approda agli ottavi di finale. Il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero quattro, regola lo statunitense Brandon Nakashima 5-7 6-1 7-6(4) 7-6(1) in tre ore e cinquantuno minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Roland Garros 2026, l’Italia cala il tris agli ottavi di finale. Continua la corsa di Auger-Aliassime

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