Sinner e Shelton sono stati eliminati al secondo turno del singolare maschile di Roland Garros 2026. Sono ancora in gara Auger-Aliassime e Tien, che si sono qualificati per la prossima fase del torneo. La competizione prosegue con le partite della parte alta del tabellone, che riprendono con i match del secondo turno.

Il torneo di singolare maschile del Roland Garros torna in campo per proporre i match valevoli per il secondo turno della parte alta. La notizia del giorno è certamente la clamorosa eliminazione il numero 1 del mondo Jannik Sinner, sconfitto al quinto set da Cerundolo, ma soprattutto fermato da un evidente malessere fisico. Esce anche lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero cinque. Avanzano al terzo turno il canadese Felix Auger-Aliassime e l’americano Learner Tien, prossimo avversario di Flavio Cobolli. In serata le affermazioni di Berrettini e Arnaldi risollevano, almeno parzialmente, il morale in casa azzurri. Il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero quattro, ribalta lo svantaggio iniziale e batte l’argentino Roman Andres Burruchaga 4-6 6-0 7-5 6-1 in tre ore e sei minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Roland Garros 2026, eliminati Sinner e Shelton! Avanzano Auger-Aliassime e Tien

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French Open Day 3 - Is the sun Sinners most dangerous opponent

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