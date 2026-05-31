Gli ottavi di finale di Roland Garros 2026 sono iniziati, segnando l’ingresso nella fase più intensa del torneo. In serata si disputerà il match tra Ruud e Fonseca, considerato il principale scontro del giorno. La competizione entra nel vivo, con le eliminazioni dirette che determinano i quarti di finale. La giornata segna il passaggio a una fase decisiva del torneo, con le sfide che coinvolgono i migliori giocatori.

Comincia la seconda settimana del Roland Garros e dunque si entra nella fase calda dello Slam parigino. Una domenica che segna l’inizio degli ottavi di finale sia nel tabellone maschile sia in quello femminile. Saranno proprio le donne ad aprire la giornata sul Philippe Chatrier con la sfida tra la polacca Iga Swiatek e l’ucraina Marta Kostyuk. Un esame importante per la quattro volte vincitrice del torneo, che sta cercando ancora di ritrovarsi e battere un’avversaria come Kostyuk potrebbe darle sicuramente fiducia anche in vista delle successive partite. L’ucraina ha vinto a Madrid e sogna i primi quarti della carriera a Parigi, obiettivo che è alla portata visto il livello di gioco finora mostrato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Roland Garros 2026, cominciano gli ottavi. In serata il piatto forte con Ruud-Fonseca

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