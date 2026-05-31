Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il loro match di doppio maschile a Roland Garros, battendo Paul-Willis 6-4, 6-3. Con questa vittoria, sono qualificati per i quarti di finale, dove incontreranno la coppia composta da Petr Nouza e Neil Oberleitner. Nel torneo maschile, un altro risultato riguarda Jodar, che ha superato Carreno-Busta nel derby spagnolo.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Paul-Willis 6-4 6-3 e accedono ai quarti di finale del torneo di doppio maschile di Roland Garros, dove affronteranno Petr Nouza e Neil Oberleitner. Nel tabellone maschile per gli ottavi Rafael Jodar si è imposto su Pablo Carreno-Busta nel derby spagnolo con il punteggio di 4-6 4-6 6-1 6-2 6-2. Il 19enne astro nascente del tennis iberico se la vedrà nei quarti con il vincente della sfida tra il tedesco Alexander Zverev e l’olandese Jesper De Jong, in campo ora. Poi dalle 18 altre due sfide quella tra il norvegese Casper Ruud e il 19enne brasiliano Joao Fonseca, che ha eliminato Novak Djokovic e il match tra il ceco J akub Mensik e il russo Andrej Rublev. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roland Garros 2026, Bolelli-Vavassori ai quarti. Jodar batte Carreno-Busta nel derby spagnolo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bolelli/Vavassori - Heliovaara/Patten: gli highlights della FINALE | ATP 1000 Miami

Notizie e thread social correlati

Roland Garros 2026, Bolelli-Vavassori volano ai quartiSimone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il loro match di doppio maschile a Roland Garros 2026, battendo 6-4 6-3 la coppia composta da Paul...

Roland Garros, nel doppio Bolelli e Vavassori approdano ai quarti di finaleSimone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto i quarti di finale nel torneo di doppio di Roland Garros 2026.

Temi più discussi: Bolelli e Vavassori unica coppia italiana in doppio maschile a Parigi; Italiani oggi al Roland Garros 2026: le partite del 28 maggio · Tennis ATP e WTA; Bolelli e Vavassori agli ottavi nel doppio; Roland Garros 2026, il tabellone di doppio maschile: presenti Bolelli/Vavassori, Bellucci gioca con Marozsan.

#RolandGarros, #Bolelli e #Vavassori vincono contro Paul e Willis 6-4, 6-3 e vanno ai quarti #31maggio Approfondisci qui rainews.it/maratona/2026/… x.com

Una foto del tributo di Stan Wawrinka a Roland Garros prima del suo torneo finale RG reddit

LIVE Bolelli/Vavassori-Paul/Willis 6-4, 6-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: un break per set e azzurri in quarti di finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE dell'ottavo di finale di Bolelli/Vavassori, che giungono in quarti e consolidano ... oasport.it

Roland Garros 2026, Bolelli-Vavassori volano ai quartiSimone Bolelli e Andrea Vavassori battono Paul-Willis 6-4 6-3 e accedono ai quarti di ... msn.com