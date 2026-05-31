Le fiamme sono divampate al pianterreno di una palazzina in via Colombo, probabilmente da un dispositivo elettrico. Quattro persone sono state portate in ospedale per le ferite riportate. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’edificio. Non ci sono segnalazioni di altre persone coinvolte. L’intervento di soccorso è ancora in corso.

La scintilla forse da un dispositivo elettrico, divampano le fiamme al pianterreno di una palazzina di via Colombo. Momenti di paura, l’intervento in forze di Vigili del Fuoco e forze dell’ordine, quattro persone trasferite in via cautelativa in pronto soccorso per inalazione di fumo. A fine operazioni, due appartamenti dichiarati inagibili fino a nuovo ordine. È accaduto ieri nelle primissime ore del mattino a Cernusco sul Naviglio. L’allarme è scattato da un complesso di tre piani, la segnalazione quella di fuoco e alte colonne di fumo. Sul posto si sono diretti quattro mezzi dei Vigili del Fuoco, i carabinieri, ambulanze e soccorritori. I... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rogo al pian terreno della palazzina. Paura e quattro persone in ospesale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

EPSTEIN : enquête sur la FILIÈRE FRANÇAISE du scandale

Notizie e thread social correlati

Mignon Eccellenze Napoletane riapre al pian terreno della Stazione CentraleMignon Eccellenze Napoletane ha riaperto al pian terreno della stazione centrale di Milano, spostandosi per offrire i suoi prodotti a un pubblico più...

Paura nella notte in via Spezia, fiamme in una palazzina: 12 persone intossicate al MaggioreNella notte tra lunedì 18 e martedì 19 maggio si è sviluppato un incendio in una palazzina di via Spezia a Parma, al civico 108.

Argomenti più discussi: Rogo al pian terreno della palazzina. Paura e quattro persone in ospesale; Incendio nella casa di riposo La Meridiana 3 a Miramare: paura e 30 anziani evacuati; Incendio in un campo, nel rogo distrutti un furgone e un container; In fiamme 4500 metri quadri di vegetazione e terreno incolto, identificato il responsabile.

Rogo al pian terreno della palazzina. Paura e quattro persone in ospesaleEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it