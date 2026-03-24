Mignon Eccellenze Napoletane ha riaperto al pian terreno della stazione centrale di Milano, spostandosi per offrire i suoi prodotti a un pubblico più ampio. La nuova sede si trova nello stesso edificio, ma in una posizione più accessibile rispetto al passato. La scelta di trasferirsi mira a facilitare l'accesso ai clienti, senza modificare l’offerta di specialità napoletane già consolidata.

Milano, 24 marzo 2026 – Mignon Eccellenze Napoletane ha traslocato per aprirsi a tutta la città e non solo a chi sta per prendere un treno nella stazione centrale. Dopo otto anni di vicinanza ai binari, infatti, il brand che offre l’opportunità di degustare diverse specialità di dolci napoletani (questo il focus, ma poi c’è anche tutta l’area salata per lo spuntino veloce) si è trasferito al piano terreno in un nuovo spazio tra piazza IV Novembre e l’atrio della stazione: in tal modo è visibile e accessibile da chiunque si trovi in zona. Mignon “cerniera” tra stazione e città. Grazie alla sinergia di lunga data con Grandi Stazioni Retail, amplia dunque il proprio primo punto vendita: una nuova cerniera tra stazione e tessuto urbano, che intercetta entrambi i flussi e li mette in dialogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mignon Eccellenze Napoletane riapre al pian terreno della Stazione Centrale

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