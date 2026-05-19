Paura nella notte in via Spezia fiamme in una palazzina | 12 persone intossicate al Maggiore
Nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 maggio si è sviluppato un incendio in una palazzina di via Spezia a Parma, al civico 108. Le fiamme sono divampate all’interno di un appartamento al secondo piano e hanno causato l’intossicamento di 12 persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. La situazione ha generato paura tra i residenti della zona.
Paura nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 maggio in via Spezia a Parma per l'incendio che si è sviluppato, per cause in corso di accertamento, all'interno di un appartamento al secondo piano del civico 108. Verso le ore 2 le fiamme sono divampate all'interno della struttura. Dal secondo piano. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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