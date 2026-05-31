Rocío Muñoz Morales | A Sanremo pensavo fosse un festival del cinema
Rocío Muñoz Morales ha dichiarato di aver pensato che il festival di Sanremo fosse un evento dedicato al cinema. Dopo la rottura con il partner, ha riferito di aver evitato i social media per un certo periodo. Recentemente, ha accumulato multe per un totale di 3.000 euro a Roma, legate a infrazioni al codice della strada. La donna ha anche parlato di come abbia affrontato il silenzio e la privacy in un momento difficile.
? Domande chiave Come ha gestito Rocío il silenzio dopo la rottura con Raoul Bova?. Perché l'attrice ha accumulato 3000 euro di multe a Roma?. Cosa ha scatenato l'equivoco di Rocío durante il provino con Carlo Conti?. Come ha protetto le figlie dal rumore mediatico della separazione?.? In Breve Debutto a Sanremo nel 2015 con Carlo Conti dopo l'equivoco sul festival cinematografico.. Sanzioni stradali da 3000 euro a Roma per errori con i varchi ZTL.. Passato da campionessa spagnola di danza per 5 volte a nuova indipendenza.. Protezione delle figlie dal gossip dopo la separazione da Raoul Bova.. Rocío Muñoz Morales rivela il retroscena del debutto a Sanremo e la scelta del silenzio dopo la separazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Rocío Muñoz Morales: la partecipazione al Festival di Sanremo - Hot Ones Italia 23/01/2026
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