Stasera tutto è possibile Pintus e Rocío Muñoz Morales tra gli ospiti del 15 aprile

Stasera, nel programma condotto da Stefano De, si terrà l'ultimo appuntamento della stagione. Tra gli ospiti previsti ci sono Pintus e Rocío Muñoz Morales, insieme a numerosi altri invitati. La serata vedrà la partecipazione di personaggi noti nel mondo dello spettacolo e dello spettacolo dal vivo. La trasmissione andrà in onda questa sera e vedrà anche altre personalità coinvolte.

Cala il sipario questa sera su Stasera tutto è possibile, il varietà di Rai 2 che chiude una stagione straordinaria all'insegna dei record. Dopo gli ottimi risultati eccellenti della scorsa settimana — quando lo show ha catturato davanti allo schermo quasi 2 milioni di telespettatori e uno share del 14.46% — la trasmissione si prepara al gran finale di stagione. Stasera, mercoledì 15 aprile, dall'Auditorium Rai di Napoli, Stefano De Martino darà il via all'ultimo, imperdibile appuntamento, celebrando il successo di un’edizione che ha confermato il programma come punto di riferimento della comicità televisiva. Per l'atto conclusivo di questa edizione, il tema della serata sarà "Mai dire mai".🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Stasera tutto è possibile, Pintus e Rocío Muñoz Morales tra gli ospiti del 15 aprile Domenica In: Rocío Muñoz Morales, Mika e i Tiromancino tra gli ospitiRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Domenica In, gli ospiti dell'8 febbraio da Rocío Muñoz Morales a Antonio AlbaneseDomani, domenica 8 febbraio, si rinnova l'appuntamento con il salotto di Domenica In, pronto a regalare un pomeriggio denso di incontri e grandi...