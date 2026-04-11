Oggi il Siena tiene l’ultimo allenamento al campo Bertoni dell’Acquacalda prima della partita di domani pomeriggio allo stadio comunale di Seravezza, in provincia di Lucca. La squadra si prepara per affrontare l’avversario nella sfida valida per la giornata di campionato, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica e puntare ai punti necessari per avvicinarsi alla zona alta.

Il Siena oggi effettuerà la rifinitura al campo Bertoni dell’Acquacalda, ultimo allenamento prima della sfida di domani alle 15 allo stadio comunale del ‘Buon Riposo’ di Seravezza, in provincia di Lucca. Un impianto dove la fresca tradizione dei bianconeri non è di quelle memorabili visto che lo scorso anno finì 0-0 contro gli avversari di domani e addirittura 2-4 per la Fezzanese (il 17 aprile 2025), società ligure, poi ampiamente retrocessa, che giocava nella vicina Toscana le gare interne per problemi al proprio impianto. Un piccolo tabù da sfatare visto che a questi si aggiunge anche l’andata quando la formazione di Masitto vinse 2-0 al Franchi sfruttando la pessima giornata del Siena di Bellazzini e del portiere Di Vincenzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Robur, assalto al secondo posto. Bianconeri in cerca di conferme

Kolo Muani Juve, piovono conferme: stima reciproca con Spalletti, i bianconeri daranno l’assalto in estate. Cifre e dettaglidi Redazione JuventusNews24Kolo Muani Juve, la dirigenza lavora al grande ritorno dell’attaccante in Italia per rinforzare il reparto offensivo a...

Corriere dello Sport: “Napoli, assalto al secondo posto”Corriere dello Sport: “Napoli, assalto al secondo posto”"> Il Napoli accelera e mette nel mirino il secondo posto, accorciando le distanze dal Milan...

Si parla di: Futuro Robur! Qualità e certezze da conservare. Il compito fondamentale della proprietà svedese.

Robur, assalto al secondo posto. Bianconeri in cerca di confermeIl Siena oggi effettuerà la rifinitura al campo Bertoni dell’Acquacalda, ultimo allenamento prima della sfida di domani alle 15 ... sport.quotidiano.net

La Robur ora vuole il secondo posto. Gara decisiva con il Seravezza PozziIl derby con il Grosseto è stato, per la Robur, una ‘consacrazione’. Se già nelle otto partite precedenti (sette ... sport.quotidiano.net