Mancavano le fragranze, che finora si limitavano a svolgere più o meno bene il loro nobile compito di profumarci. Ma di questi tempi frenetici e ultratecnologici le funzioni si incrociano e si sovrappongono. Così, nascono sempre più spesso creme per il corpo che profumano con l'intensità di una fragranza e fragranze che idratano con l'intensità di una crema. Quanto alle creme corpo, me ne sono accorta recentemente, provando il Dry Body Oil Monoi di Aldo Coppola: un'estensione della linea per i capelli che ha una profumazione al tiaré così profonda da persistere e vibrare per ore sulla pelle, idratata dall'aggiunta in formula di acido ialuronico.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Novità nei profumi: la parola d'ordine è skinification

"Efficienza è la parola d’ordine"Un’amministrazione orientata ai risultati, capace di creare valore pubblico attraverso obiettivi chiari, misurabili e integrati, rafforzando...

Le novità di Rudy ProfumiIl grande potere di un buon profumo sta nel poterci portare in un universo unico fatto di note dolci e luoghi lontani.