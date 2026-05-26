A Vigevano il candidato di Vannacci supera il 14% il generale | Città apripista per le politiche Massimo Lovati all' 1%
A Vigevano, il candidato sostenuto da un esponente militare ha ottenuto oltre il 14% dei voti. Il generale ha commentato che la città potrebbe essere un esempio per le politiche future. Nella stessa tornata elettorale, il candidato di una lista di centrodestra ha raggiunto circa l’1%. Mentre il centrodestra mantiene la maggioranza in molte città, attenzione si concentra su un candidato che, quattro mesi fa, si era distanziato dalla Lega per creare un nuovo movimento politico.
Il centrodestra tiene nella maggioranza delle città, ma gli occhi sono puntati sul debutto di chi dalla maggioranza è fuoriuscito, appena 4 mesi fa, separandosi dalla Lega per fondare il suo "Futuro Nazionale". La formazione di Roberto Vannacci, con il candidato Furio Suvilla, incassa oltre il. 🔗 Leggi su Today.it
Il Gen. Vannacci DISTRUGGE il giornalista: Perchè fa finta di non saperlo
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Vigevano, il candidato sostenuto da Vannacci supera il 14%: “Città apripista per le prossime elezioni politiche”A Vigevano, il candidato sostenuto da Vannacci ha ottenuto oltre il 14% dei voti, avvicinandosi al 15%.
Comunali a Vigevano, il candidato di Vannacci supera il 14%Nel voto comunale a Vigevano, il candidato sostenuto da Roberto Vannacci ha superato il 14% delle preferenze.
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A Vigevano flop elettorale per Massimo Lovati: l’ex legale di Andrea Sempio si ferma all’1%. Exploit, invece, per il candidato sostenuto da Vannacci che supera il 14% dei voti: https://fanpa.ge/PHQ8a facebook
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