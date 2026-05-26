A Vigevano il candidato di Vannacci supera il 14% il generale | Città apripista per le politiche Massimo Lovati all' 1%

Notizia in breve

A Vigevano, il candidato sostenuto da un esponente militare ha ottenuto oltre il 14% dei voti. Il generale ha commentato che la città potrebbe essere un esempio per le politiche future. Nella stessa tornata elettorale, il candidato di una lista di centrodestra ha raggiunto circa l’1%. Mentre il centrodestra mantiene la maggioranza in molte città, attenzione si concentra su un candidato che, quattro mesi fa, si era distanziato dalla Lega per creare un nuovo movimento politico.