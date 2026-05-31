Roberta Bruzzone | così smaschero i narcisisti

Roberta Bruzzone è tornata su RaiPlay con Nella mente di Narciso. Il suo è un racconto senza sconti su vittime, carnefici e famiglie, con un punto fermo che attraversa tutta la conversazione: il narcisismo si riconosce tardi, e spesso nasce molto prima di quanto si pensi. Questa terza stagione, dopo il debutto e la conferma, attesta che il format originale della direzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali (prodotto da La casa rossa di Francesca Verdini) ormai è una certezza del piccolo schermo, con il passaggio su Rai2. «Arrivano migliaia di riscontri da parte di persone che, attraverso i racconti e i casi trattati, hanno compreso dinamiche che prima non riuscivano a decifrare. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Sotto larmatura grandiosa del narcisista cè un nano.

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