Abbiamo denunciato Garlasco Roberta Bruzzone in procura

La criminologa Roberta Bruzzone si trova in procura a Garlasco per proseguire le attività investigative sul caso. Dopo aver effettuato un sopralluogo, continua a collaborare con gli inquirenti, portando avanti le analisi e le verifiche necessarie. La sua presenza in sede si inserisce nelle procedure in corso per chiarire alcuni aspetti legati alla vicenda.

Continua l’attività della criminologa Roberta Bruzzone sul caso di Garlasco. Dopo il sopralluogo nella casa di Chiara Poggi, con tanto di verifica sul campo dell’attendibilità del racconto fornito da Alberto Stasi, la nota criminologa torna a far parlare di sé con una nuova iniziativa legata al delitto che da quasi vent’anni continua a far discutere. La nuova mossa arriva mentre si avvia verso la conclusione la fase di indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio. Il pool di magistrati guidato dal procuratore Fabio Napoleone dovrebbe infatti arrivare alla discovery entro il termine dei 90 giorni, mentre il caso continua a essere al centro dell’attenzione mediatica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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