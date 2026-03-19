Roberta Bruzzone rischia il rinvio a giudizio per stalking

Da metropolitanmagazine.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La criminologa Roberta Bruzzone è stata coinvolta in un procedimento giudiziario a Cagliari, dove si valuta un possibile rinvio a giudizio per stalking. La presunta vittima di questa accusa è Elisabetta Sionis, psicologa forense e giudice del tribunale dei minori. La vicenda riguarda episodi che sarebbero avvenuti tra le due persone coinvolte, portando le autorità a indagare sulla questione.

La criminologa  Roberta Bruzzone  rischia il  rinvio a giudizio  per  stalking  a  Cagliari. La presunta vittima è  Elisabetta Sionis, psicologa forense e oggi  giudice del tribunale dei minori.  Da anni Elisabetta Sionis ha denunciato alcune persone per aver pubblicato su  Facebook contenuti diffamatori e offensivi  pubblicati contro lei e sua figlia. Il pubblico ministero della Procura di Cagliari  Gilberto Ganassi  ha concluso le indagini preliminari e trasmesso gli atti a Roma, dove sono riuniti diversi fascicoli di indagine aperti in diversi uffici italiani contro varie persone già identificate. Secondo quanto rivelato da Repubblica, i dialoghi dimostrerebbero che ci sarebbero stati degli accordi da parte del gruppetto prima di scatenare gli attacchi sui gruppi Facebook e i canali YouTube e Twitch, dedicati al crime. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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