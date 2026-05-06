Reggina addio Rizzetta | si punta a Roma tra crisi e ultras

La Reggina sta affrontando un momento di incertezza legato all’addio di Rizzetta, con trattative in corso con nuovi investitori romani. La società sta cercando di definire il futuro tra le difficoltà finanziarie e le tensioni con gli ultras. Domenica al Granillo si prevede un clima carico di tensione, con la presenza di alcune proteste da parte dei sostenitori più radicali. La situazione resta in evoluzione mentre si cercano soluzioni per la squadra e la gestione del club.

? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi investitori romani che stanno trattando con la società?. Come influirà la protesta degli ultras sul clima al Granillo domenica?. Perché la dirigenza ha deciso di abbassare i prezzi dei biglietti?. Quali conseguenze avrà la smentita di Rizzetta sulla stabilità del club?.? In Breve Matt Rizzetta dirige attualmente il Campobasso FC dopo la smentita dell'interesse.. Ultras pianificano marcia davanti a Palazzo San Giorgio per protesta.. Dirigenza riduce prezzi biglietti per la sfida casalinga del 10 maggio.. Semifinale playoff contro Athletic Palermo prevista domenica 10 maggio al Granillo.. Matt Rizzetta ha smentito con decisione ogni interesse per l’acquisto della Reggina, lasciando la città in attesa di sviluppi sulla pista romana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggina, addio Rizzetta: si punta a Roma tra crisi e ultras Notizie correlate Reggina in crisi: tra l’incubo Pellicanò e la rabbia di TorrisiLa sfida contro il Gela mette sotto la lente d’ingrandimento la gestione tecnica della Reggina, che si presenta con una lista di 23 elementi... Reggina: Brunetti punta alla promozione, ma il calcio è malatoNel pomeriggio di venerdì 3 aprile 2026, l’assessore Paolo Brunetti, già sindaco f. Contenuti e approfondimenti Reggina, ipotesi cambio di proprietà: spunta un fondo americanoSecondo Alfredo Pedullà, Matt Rizzetta avrebbe manifestato interesse con un’offerta sotto i 2 milioni. Ma il diretto interessato smentisce ... corrieredellacalabria.it Sirene americane per la Reggina: Matt Rizzetta si chiama fuori, ma la pista resta vivaUn fondo americano avrebbe messo nel mirino la Reggina, con segnali concreti emersi nelle ultime settimane. Rizzetta si chiama fuori, ma l’interesse estero resta da verificare tra speranze e scetticis ... reggio.gazzettadelsud.it