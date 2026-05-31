Nel porto di Spezia, le donne rappresentano una minoranza tra i lavoratori, ma si registra un aumento della presenza femminile. L’azienda Eagles Service ha adottato politiche per promuovere la parità salariale e migliorare l’equilibrio tra vita privata e lavoro. Queste iniziative mirano a favorire una maggiore inclusione femminile e a ridurre le differenze retributive tra i sessi nel settore portuale, ancora prevalentemente maschile.

Sebbene i lavori portuali siano ancora a predominanza maschile, una rivoluzione rosa è in corso nello scalo spezzino. Parità salariale e supporto alla conciliazione tra vita privata e lavoro sono dei veri e propri pilastri per la società Eagles Service, nata nel 2017, ambasciatrice dell’inclusione femminile alla Spezia Container Terminal (Lsct). Nel 2024, l’azienda ha ottenuto la certificazione di parità di genere secondo i criteri UNIPdR 125:2022. Eagles Service ha una squadra giovane formata da professionisti e professioniste che svolgono attività all’interno delle strutture portuali mercantili, fornendo servizi che completano e rendono possibile il trasporto delle merci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rivoluzione rosa. Eagles Service punta su parità salariale e armonia vita-lavoro

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