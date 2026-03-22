La tensione elettorale a Messina si accende su un tema che tocca la dignità del lavoro e l’efficienza dei servizi sociali. Una candidata sindacalista ha esposto pubblicamente una proposta per colmare il divario retributivo all’interno delle società partecipate dal Comune, scatenando una forte reazione politica. Il dibattito ruota attorno alla gestione della Social City e alle promesse elettorali. Clara Crocè, figura attiva nel mondo sindacale e candidata nelle liste di Federico Basile, ha reso pubblica una serie di proposte mirate al personale della Social City. La sua iniziativa punta a eliminare le disparità economiche tra i dipendenti dell’azienda sociale e quelli di altre imprese controllate dall’amministrazione municipale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Social City: parità salariale per i dipendenti

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