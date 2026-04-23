Parità salariale a Palazzo Santo Stefano il confronto sulla direttiva europea

Ieri si è svolto un incontro nella Sala Consiliare di Palazzo Santo Stefano, dedicato al tema della parità salariale tra uomini e donne. Durante l’evento si è discusso di come la retribuzione debba essere uguale per chi svolge lo stesso lavoro o lavori di pari valore. La riunione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e esperti, che hanno analizzato le questioni legate alla direttiva europea in materia.

Parità di retribuzione fra uomini e donne per “uno stesso lavoro” o “un lavoro di pari valore”. È questo il tema del convegno tenutosi ieri, 22 aprile, nella Sala Consiliare di Palazzo Santo Stefano. L’appuntamento è stato organizzato dal dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Sindacati contro il decreto sulla parità salariale. Cgil: “Arretramenti evidenti”. Uil: “Direttiva europea non rispettata”Sindacati critici sul testo del decreto con cui il governo Meloni punta a recepire la direttiva europea sul rafforzamento della trasparenza sui... Parità salariale, il 7 giugno si avvicina: una serata per aiutare le aziende alla nuova direttiva UeMilano, 20 marzo 2026 – Il 7 giugno entrerà in vigore la direttiva UE 2023/970 sulla trasparenza salariale, che punta a rafforzare l’equità... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Salario adeguato e parità di genere: le trasformazioni del Diritto del Lavoro nel contesto nazionale ed euro-unitario. Mercoledì 22 aprile 2026 a Palazzo Santo Stefano; VIDEO | Parità salariale e di genere: cambia il diritto del lavoro; Salario Adeguato e Parità di Genere: La Trasformazione del Diritto del Lavoro. Palazzo dei duchi di Santo Stefano A Taormina, capolavoro dell'arte gotica siciliana. Originariamente di proprietà degli Spuches (o De Spucches), Duchi di Santo Stefano di Briga e poi Principi di Galati, il palazzo è stato acquisito dal Comune di Taormina nel - facebook.com facebook