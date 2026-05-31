Rivoluzione regolamento Fino a 30 km h in meno ma il pilota conterà di più

Dal prossimo anno, le moto della MotoGP avranno motori da 850cc invece di 1000cc. La modifica ridurrà la velocità massima, con un calo di circa 30 kmh. La regolamentazione prevede anche un aumento del peso del pilota, che diventerà più determinante nelle gare. Questa novità segna un cambiamento importante per la categoria, che torna a regole più restrittive rispetto alle precedenti stagioni. La stagione 2024 sarà la prima con queste nuove specifiche tecniche.

Ciao ciao Mugello da 360 kmh. Già, perché fra un anno, quando il Mondiale tornerà ad accendersi da queste parti, la MotoGp avrà voltato pagina e non sarà più quella delle 1000cc, ma delle 850cc. Sì, diciamolo, siamo già tutti curiosi vedere come e quanto cambierà la battaglia dei piloti su una pista che vanta quel rettilineo da, appunto, oltre 350 kmh e dove ci sono una serie di curve (dall’Arrabbiata alla San Donato) dove il bello di spingere come un jet ha sempre regalato sensazioni incredibili. Lorenzo Alfonsi, coach Yamaha nella R3 World Cup e numero uno del Team Yamaha Alfonsi Racing, conosce molto bene la pista del Mugello ed è l’interlocutore giusto per capire che cosa accadrà alla MotoGp del futuro con il cambio di regolamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Rivoluzione regolamento. Fino a 30 km/h in meno, ma il pilota conterà di piùCiao ciao Mugello da 360 km/h. Già, perché fra un anno, quando il Mondiale tornerà ad accendersi da queste parti, la MotoGp avrà voltato pagina e non sarà più quella delle 1000cc, ma delle 850cc. quotidiano.net