Da oggi, 15 aprile, il prezzo delle sigarette aumenta fino a 30 centesimi a pacchetto, in un piano di incrementi che si protrarrà fino al 2028. Nonostante il costo più elevato, gli adulti fumano leggermente meno, mentre tra gli adolescenti si registra una diffusione più ampia di e-cigarette, tabacco riscaldato e bustine di nicotina. Questi prodotti continuano ad attrarre la generazione più giovane, anche con i prezzi in crescita.

A partire da oggi, 15 aprile, il vizio più amato dagli italiani, insieme al caffè, sarà più costoso. Le sigarette aumentano ancora una volta, un ritocco che può arrivare fino a 30 centesimi a pacchetto e che si inserisce in un piano di aumenti destinato ad andare avanti fino al 2028. Ma dietro questo rincaro non c’è solo una questione economica: c’è il cambiamento di un’intera abitudine sociale. Il fumo, un tempo diffusissimo e quasi normalizzato, oggi si muove in un contesto completamente diverso. Più costoso, più regolato, più discusso. Il prezzo invisibile delle sigarette: più ansia e depressione negli adolescenti che fumano X Rincaro delle sigarette, ma quanti fumano oggi in Italia?.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Mentre il prezzo sale fino a 30 centesimi a pacchetto, gli adulti fumano un po’ meno ma gli adolescenti no: e-cigarette, tabacco riscaldato e bustine di nicotina conquistano la generazione dei più giovani

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