Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale ha modificato radicalmente il settore pubblicitario, spostando l’attenzione dalla semplice comunicazione alle modalità di inserimento dei messaggi. Ora, le campagne pubblicitarie si basano su sistemi che analizzano i dati degli utenti e creano messaggi altamente personalizzati. Questo approccio si concentra meno sui contenuti specifici e più sul contesto in cui gli utenti vengono inseriti, determinando nuove dinamiche di persuasione.

La pubblicità ha sempre avuto un obiettivo chiaro: vendere. Con l’intelligenza artificiale, però, ha cambiato profondità e modalità, trasformandosi in un’economia della persuasione fatta di messaggi iper personalizzati, calibrati su chi siamo e su quello che facciamo. Alessandra Di Lorenzo, esperta in marketing digitale & AI e prima media mentor italiana, che ha affrontato questo tema nel suo libro, Pubblicità oggi, edito da ESTE. Alessandra Di Lorenzo, Pubblicità oggi 9,99 EUR Acquista su Amazon Di cosa parla il suo nuovo libro, Pubblicità oggi, e a chi è rivolto? Pubblicità oggi spiega come funziona davvero l’ambiente digitale in cui viviamo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alessandra Di Lorenzo: “AI e pubblicità? Conterà meno cosa dici e più dentro quale sistema entri”

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