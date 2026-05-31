Le nuove generazioni a Cuba mostrano scarso interesse per la rivoluzione, secondo un esperto. Jorge Duany, ex direttore di un istituto di ricerca cubano, ha sottolineato come Fidel Castro non riesca più a sedurre i giovani. La distanza tra il regime e le giovani generazioni si fa sempre più evidente, mettendo in discussione il futuro del sistema politico attuale. La frattura tra le vecchie tradizioni rivoluzionarie e le nuove generazioni si accentua, evidenziando un cambiamento nel panorama politico e sociale dell’isola.

La rivoluzione non va più di moda. Neanche a Cuba. Jorge Duany, ex direttore dell’Istituto di ricerca cubano e docente alla Florida International University, parte dalle nuove generazioni: è lì la frattura più profonda. https:www.quotidiano.netvideoesteria-cuba-in-migliaia-di-fronte-allambasciata-usa-per-sostegno-a-raul-castro-ewcdpezf Qual è il rapporto dei giovani cubani con la rivoluzione? “Molti si sentono estranei alla narrazione ufficiale. La maggior parte preferirebbe lasciare l’isola, anche a costo di grandi rischi. Sono indifferenti, scettici o disaffezionati”. Internet ha rotto il monopolio ufficiale? “L’aumento dell’accesso a Internet a partire dal 1996 e la legalizzazione dei telefoni cellulari dal 2008 hanno trasformato il panorama mediatico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Rivoluzione cubana fuori moda. “Fidel non seduce i giovani. Regime senza un futuro”

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