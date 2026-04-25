Senza merito non c’è futuro | Giancarlo Isaia tra fuga dei giovani medici e rivoluzione della telemedicina

Il professor Giancarlo Isaia, presidente dell’Accademia di Medicina di Torino, ha parlato sulla piattaforma Fast News di come la medicina italiana sia in bilico tra una lunga tradizione accademica e le innovazioni portate dalla telemedicina. Ha sottolineato che senza merito non si può costruire un futuro e ha affrontato temi come la fuga dei giovani medici e l’evoluzione digitale nel settore sanitario.

La medicina italiana tra tradizione accademica e innovazione digitale. È questo il filo conduttore dell’intervento su Fast News Platform del professor Giancarlo Isaia, figura di riferimento della medicina nazionale e internazionale, presidente della storica Accademia di Medicina di Torino. Nel corso della diretta streaming, Isaia ha illustrato la strategia comunicativa dell’Accademia, storica istituzione fondata oltre 180 anni fa ai tempi di Carlo Alberto, oggi sempre più orientata all’apertura verso l’esterno e all’utilizzo delle tecnologie digitali. “Abbiamo scelto di aprire le finestre – ha spiegato Isaia – uscendo dagli angusti limiti accademici per far conoscere il nostro lavoro attraverso le nuove tecnologie”.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Senza merito non c’è futuro: Giancarlo Isaia tra fuga dei giovani medici e rivoluzione della telemedicina Notizie correlate Cure palliative, un altro ostacolo: «C’è una fuga dei giovani medici»«Oggi la copertura del fabbisogno di cure palliative in Italia è gravemente insufficiente: mancano ancora più della metà dei medici, mentre solo un... F1, la rivoluzione dei giovani: ecco i nuovi campioni del futuroUn ipotetico riassetto totale della Formula 1, basato su un draft che coinvolge undici team e piloti sotto i 22 anni, traccerebbe le linee guida per...