Ritrovato il capitello mancante della chiesa
È stato ritrovato il capitello mancante di una chiesa, grazie all’intervento dei carabinieri e alla collaborazione dei cittadini. Il frammento, che si presume sia parte dell’arredo originale dell’edificio religioso, era scomparso da tempo. La scoperta è avvenuta durante controlli di routine e segnalazioni di residenti. Il reperto è stato recuperato e sarà restituito alla chiesa per essere rimesso al suo posto. La comunità locale ha espresso soddisfazione per il ritrovamento.
Un frammento di storia restituito alla comunità grazie all’attenzione dei carabinieri e dei cittadini. È questo il valore del ritrovamento nel Teramano del fregio rubato dalla chiesa del Santissimo Crocifisso di Monterubbiano. Si tratta di un capitello decorato al centro con una testa umana, verosimilmente un angelo, affiancata da due volute a spirale, identificato come l’elemento decorativo che ornava il timpano della facciata principale della chiesa, da cui era stato sottratto tra il 2002 e il 2019. Il recupero risale allo scorso marzo, quando i carabinieri del Comando provinciale di Teramo hanno individuato il bene culturale in apparente stato di abbandono: da un cumulo di terriccio nero, affiorava una piccola porzione di pietra squadrata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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