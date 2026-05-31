ritrovato il capitello mancante della chiesa

Notizia in breve

È stato ritrovato il capitello mancante di una chiesa, grazie all’intervento dei carabinieri e alla collaborazione dei cittadini. Il frammento, che si presume sia parte dell’arredo originale dell’edificio religioso, era scomparso da tempo. La scoperta è avvenuta durante controlli di routine e segnalazioni di residenti. Il reperto è stato recuperato e sarà restituito alla chiesa per essere rimesso al suo posto. La comunità locale ha espresso soddisfazione per il ritrovamento.