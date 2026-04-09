Tra le principali manifestazioni ciclistiche in programma nel 2026, la Parigi-Roubaix si prepara ad accogliere alcuni dei corridori più talentuosi del panorama internazionale. Tra questi, Tadej Pogacar si presenta con l’obiettivo di colmare un vuoto nella sua carriera, puntando a diventare il quarto atleta a vincere questa classica. Mentre si celebrano i successi recenti, i preparativi per la prossima edizione si intensificano, con i ciclisti che già pensano ai traguardi futuri.

La forza dei fuoriclasse è quella di pensare al prossimo obiettivo mentre ancora si festeggia la vittoria appena ottenuta. La voglia di scrivere la storia della propria disciplina a suon di record si trasformò spesso in un propellente decisivo per alzare ulteriormente l’asticella degli obiettivi da raggiungere. Tadej Pogacar insegue il tassello mancante: vincere la Parigi-Roubaix per imprimere il proprio nome nella storia e diventare il quarto in assoluto a vantare nel proprio palmares tutte le classiche Monumento. La storica corsa in linea, giunta all’edizione numero 123, si corre domenica 12 aprile con partenza da Compiègne alle 11:05 e arrivo a Roubaix dopo aver percorso 258,3 km. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Parigi-Roubaix 2026: Tadej Pogacar insegue il tassello mancante. Può diventare il quarto della storia

Tadej Pogacar può vincere le 5 Monumento in un anno? Roubaix il vero ostacolo: chi può impensierirloStoria, epicità, rivalità, record sono sempre state alla base del grande ciclismo, uno degli sport più impregnati di un certo alone di eccezionalità...

Tadej Pogacar trionfa al Giro delle Fiandre. E ora la Parigi-RoubaixNuovo appuntamento con Bike Today, insieme al nostro compagno d’avventura Gian Luca Giardini, per rivivere e analizzare il Giro delle Fiandre 2026.

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Dove vedere in tv la Parigi-Roubaix 2026: orario, canale, streamingGli appassionati di ciclismo sono pronti a gustare l’affascinante spettacolo offerto da una delle gare più entusiasmanti dell’anno. Domenica 12 aprile si ... oasport.it

Parigi-Roubaix 2026: percorso, favoriti, outsider e dove vederla in tvScopri percorso, favoriti e dove vedere in tv la Parigi-Roubaix 2026: Poga?ar riuscirà a spuntarla su Van der Poel? bikeitalia.it

"La Parigi-Roubaix è uno dei miei obiettivi principali per quest'anno". Tadej Pogacar avvisa di nuovo tutti: lo sloveno sarà al via domenica sul pavé dove spera di aggiungere l'ultimo monumento che manca alla sua carriera straordinaria. #ANSA - facebook.com facebook

Undici anni fa, nel 2015, il passaggio di un treno fermava la Parigi-Roubaix I corridori aspettarono il passaggio a livello, poi ripresero la corsa #ParisRoubaix #Ciclismo #Cycling @parisroubaixcourse x.com