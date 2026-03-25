Maastricht ritrovato lo scheletro di d' Artagnan Era in una chiesa

A Maastricht, in una chiesa, è stato rinvenuto lo scheletro di un soldato francese noto come ispiratore di un personaggio letterario. L’individuazione è avvenuta oltre tre secoli e mezzo dopo la morte, causata da una ferita da moschetto alla gola. Il reperto riaccende l’attenzione sulla figura storica, che ha ispirato le imprese di un celebre autore francese.

Oltre tre secoli e mezzo dopo che una pallottola di moschetto alla gola pose fine a decenni di eroiche imprese, il soldato francese che ispirò Alexandre Dumas potrebbe risorgere. Alcuni operai impegnati nel restauro di una chiesa a Maastricht hanno scoperto uno scheletro che potrebbe appartenere al nobile guascone del XVII secolo Charles de Batz-Castelmore, meglio conosciuto come d'Artagnan, le cui gesta spinsero Dumas a renderlo l'eroe del libro divenuto immortale "I Tre Moschettieri". Il vero d'Artagnan era una spia e moschettiere al servizio del re di Francia Luigi XIV, morto durante l'assedio di Maastricht nel 1673. Trecentocinquantatré... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Maastricht, ritrovato lo scheletro di d'Artagnan. Era in una chiesa Articoli correlati Lo scheletro di D'Artagnan potrebbe essere stato ritrovato in Olanda in una chiesa di MaastrichtIl volgo lo conosce come D’Artagnan, ma il suo vero nome è sempre stato Charles de Batz de Castelmore. «Quello è lo scheletro di D’Artagnan», la scoperta in Olanda sul quarto moschettiere: come lo hanno riconosciutoDopo 350 anni dalla sua morte in battaglia a Maastricht, Charles de Batz de Castelmore, il vero d’Artagnan, braccio destro di Luigi XIV, potrebbe... Skeleton found in Dutch church may be famous musketeer D'Artagnan Contenuti e approfondimenti su Maastricht ritrovato lo scheletro di... Lo scheletro di D'Artagnan potrebbe essere stato ritrovato in Olanda in una chiesa di MaastrichtLo scheletro del popolare moschettiere D'Artagnan potrebbe essere stato rinvenuto in una chiesa di Maastricht: l'eccezionale scoperta in Olanda ... virgilio.it D'Artagnan, ritrovato lo scheletro del moschettiere in OlandaAGI - Nei Paesi Bassi, uno scheletro che potrebbe essere quello di D'Artagnan è stato scoperto in una chiesa di Maastricht, la città dove il famoso moschettiere morì più di 350 anni fa. Lo riferisce u ... msn.com