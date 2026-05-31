Sepor è l’unico operatore portuale in Italia e probabilmente in Europa in grado di rimuovere i rifiuti dalle navi senza emettere CO2 durante le operazioni. La società si occupa del ritiro e del trattamento dei rifiuti, con un focus sulla sostenibilità ambientale. La tecnologia utilizzata permette di evitare emissioni dirette di anidride carbonica durante le operazioni di scarico. Nessuna informazione è disponibile su altre modalità di trattamento o sui volumi gestiti.

Sepor è l’unico operatore portuale in Italia, e probabilmente in Europa, in grado di effettuare il ritiro dei rifiuti dalle navi a zero emissioni dirette di Co2 in atmosfera durante le operazioni. Un risultato, ottenuto grazie all’imbarcazione plug-in-full-electric Elettra, che rappresenta non solo un avanzamento tecnologico, ma un impegno concreto dell’azienda verso un modello di gestione portuale sempre più sostenibile e allineato alle sfide ambientali future. Nata nel 1952 dall’intuizione di Cesare Mori, oggi Sepor è fiore all’occhiello spezzino nelle operazioni di raccolta e gestione dei rifiuti liquidi e solidi prodotti dalle navi e dalle attività portuali e per la pulizia degli specchi acquei nel porto della Spezia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ritiro e trattamento dei rifiuti. Sepor, un fiore all’occhiello. Con un occhio alla sostenibilità

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