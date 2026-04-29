Juventus | Yildiz fiore all’occhiello bianconero

Kenan Yildiz sta attirando l’attenzione alla Juventus sia per le sue prestazioni in campo sia per l’interesse che sta suscitando tra tifosi e addetti ai lavori. Il giovane calciatore sta crescendo nelle gerarchie della squadra, diventando un punto di riferimento per i suoi allenatori. La sua presenza sta contribuendo a definire il ruolo e l’immagine del club in questa fase della stagione.

Kenan Y?ld?z continua a prendersi la scena alla Juventus, non solo per quello che mostra in campo, ma anche per la percezione che si sta creando attorno a lui. Sempre più addetti ai lavori lo indicano come uno dei talenti più puri visti recentemente in Serie A, un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Yildiz, fiore all’occhiello bianconero Juventus Anchor Future with Landmark Kenan Yildiz Extension Through 2030 Notizie correlate Area giochi più moderna: "È un fiore all’occhiello"La nuova (e coloratissima) area giochi del parco di via Dall’Acqua è quasi pronta. Ortopedia fiore all’occhiello del Campus Bio-Medico: i numeriL’Unità di Ortopedia e Traumatologia rappresenta una delle eccellenze del Campus Bio-Medico. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Spalletti spera di recuperare Yildiz e Thuram per Milan-Juve; Juventus, ansia Yildiz: ci sarà contro il Milan?; Milan-Juventus, le formazioni ufficiali: un cambio per Allegri. Yildiz in panchina, c'è Boga; Juventus-Bologna: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming. Juventus, Yildiz fa sorridere Spalletti. Thuram fuori dal gruppoLe condizioni di Yildiz e Thuram dopo l'allenamento della Juve: gli aggiornamenti in vista del match col Verona ... calciomercato.it Juventus, Yildiz ancora in dubbio: anche Vlahovic a rischioTifosi e fantallenatori con le dita incrociate, ma le ultime notizie che trapelano dalla Continassa non lasciano ben sperare in vista della gara contro il Verona. Secondo quanto riportato ... fantacalcio.it Bernasconi nel mirino della Juve: gli scout promuovono il gioiello dell'Atalanta per il dopo Cambiaso. #Bernasconi #Juve #Atalanta #Calciomercato #juventusnews24 - facebook.com facebook Il portiere della #Juventus Mattia #Perin ha parlato della maglia bianconera e degli insegnamenti di #Bonucci, #Barzagli e #Chiellini x.com