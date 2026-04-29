Juventus | Yildiz fiore all’occhiello bianconero

Da ilprimatonazionale.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kenan Yildiz sta attirando l’attenzione alla Juventus sia per le sue prestazioni in campo sia per l’interesse che sta suscitando tra tifosi e addetti ai lavori. Il giovane calciatore sta crescendo nelle gerarchie della squadra, diventando un punto di riferimento per i suoi allenatori. La sua presenza sta contribuendo a definire il ruolo e l’immagine del club in questa fase della stagione.

Kenan Y?ld?z continua a prendersi la scena alla Juventus, non solo per quello che mostra in campo, ma anche per la percezione che si sta creando attorno a lui. Sempre più addetti ai lavori lo indicano come uno dei talenti più puri visti recentemente in Serie A, un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Yildiz, fiore all’occhiello bianconero

Juventus Anchor Future with Landmark Kenan Yildiz Extension Through 2030

Video Juventus Anchor Future with Landmark Kenan Yildiz Extension Through 2030

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