Area giochi più moderna | È un fiore all’occhiello

La nuova area giochi nel parco di via Dall’Acqua è quasi terminata dopo i lavori di riqualificazione. Lo spazio, molto frequentato nel quartiere, è stato rinnovato con strutture moderne e colorate. La conclusione dei lavori rende l’area più accessibile e sicura per bambini e famiglie. La riqualificazione si avvicina al completamento e l’area sarà presto pronta per l’uso.

La nuova (e coloratissima) area giochi del parco di via Dall’Acqua è quasi pronta. Sono ormai terminati i lavori di riqualificazione di uno degli spazi verdi più frequentati del quartiere. L’intervento ha permesso di rinnovare e migliorare le attrezzature esistenti, rendendo lo spazio più sicuro, moderno e adatto ad accogliere ancora più bambini. Tra le novità ci sono nuove attrezzature tra cui una struttura multifunzione, capace di ospitare fino a 22 bambini, la sostituzione dello scivolo ormai deteriorato, l’ampliamento della pavimentazione anti-trauma, che è passata da 146 a 247 metri quadri per garantire maggiore sicurezza durante le attività dei più piccoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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