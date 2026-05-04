In Umbria, l’indice di vecchiaia raggiunge il 247 per cento, molto più alto rispetto alla media nazionale. Questa situazione evidenzia un invecchiamento significativo della popolazione regionale. Alcuni comuni, infatti, rischiano di confrontarsi con uno spopolamento totale a causa della diminuzione dei giovani. La presenza di popolazione straniera influisce sul bilancio demografico, ma non basta a invertire le tendenze di invecchiamento.

? Cosa scoprirai Quali comuni umbri rischiano lo spopolamento totale a causa dell'invecchiamento?. Come influisce la popolazione straniera sul bilancio demografico della regione?. Perché il divario tra centri urbani e borghi è così netto?. Cosa accadrà ai servizi locali nei paesi con pochissimi bambini?.? In Breve Indice 283,6 a Terni e 236,3 a Perugia dopo il balzo rispetto al 2024.. Popolazione straniera con indice 67,3 contro il 275,4 dei residenti italiani.. Poggiodomo registra indice record di 1.566,7 tra over 65 e under 14.. Corciano mantiene equilibrio demografico con indice più basso a 169,1.. L’indice di vecchiaia in Umbria è balzato al 247,4 il primo gennaio 2025, segnando un incremento rispetto al valore di 238,3 registrato all’inizio del 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria, l’indice di vecchiaia schizza al 247: il divario con l’Italia

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