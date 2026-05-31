Temperature da piena estate fanno supporre che per il 2 giugno le spiagge pesaresi saranno prese d’assalto. Per quanto vero, la prospettiva non ha galvanizzato i bagnini i quali pagano lo scotto finale dei ritardi avvenuti nei ripascimenti delle spiagge. La questione è nota: Ponente e Levante sono interessate da una forte erosione. Il Comune di Pesaro, con progetti di ripascimento ad hoc era pronto, ma ha ricevuto uno stop inaspettato dalla Regione. Da qui il ritardo accumulato nelle operazioni di ripascimento che poi Il Comune è riuscito comunque a garantire. Giovedì scorso i ripascimenti risultavano fatti nella zona Sottomonte da Bagni Due Palme a bagni Margherita; venerdì sono arrivati fino a Bagni Re Sole e Sacro Cuore dove purtroppo i mezzi si sono rotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ripascimenti in ritardo: "Così qualcuno può restare fuori"

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