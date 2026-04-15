Alcaraz si ritira dal torneo di Barcellona così Sinner può restare numero 1 del ranking a lungo

Da fanpage.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcaraz si è ritirato dal torneo ATP 500 di Barcellona a causa di un infortunio al gomito. La sua assenza permette a Sinner di mantenere il primo posto nel ranking a lungo. La decisione di ritirarsi è stata comunicata poco prima dell'inizio della competizione. Nessun altro dettaglio riguardo a eventuali diagnosi o tempi di recupero è stato reso noto. La partita di Barcellona prosegue senza lo spagnolo.

Alcaraz a causa di un infortunio al gomito si è ritirato dal torneo ATP 500 di Barcellona. Una cattiva notizia per lo spagnolo e una buona per Sinner che resterà.🔗 Leggi su Fanpage.it

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