Alcaraz si ritira dal torneo di Barcellona così Sinner può restare numero 1 del ranking a lungo

Alcaraz si è ritirato dal torneo ATP 500 di Barcellona a causa di un infortunio al gomito. La sua assenza permette a Sinner di mantenere il primo posto nel ranking a lungo. La decisione di ritirarsi è stata comunicata poco prima dell'inizio della competizione. Nessun altro dettaglio riguardo a eventuali diagnosi o tempi di recupero è stato reso noto. La partita di Barcellona prosegue senza lo spagnolo.

Alcaraz a causa di un infortunio al gomito si è ritirato dal torneo ATP 500 di Barcellona. Una cattiva notizia per lo spagnolo e una buona per Sinner che resterà.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Sinner punta Alcaraz: ecco come a Montecarlo può riprendersi il numero 1 del rankingDa oggi a Montecarlo ogni sconfitta può costare a Carlos Alcaraz il numero uno del mondo e ogni vittoria può permettere a Jannik Sinner di... Assist di Alcaraz, e Sinner accorcia nel ranking: ecco quando può tornare numero 1Indian Wells, per due anni di fila territorio di caccia di Carlos Alcaraz con le vittorie nel 2023 e 2024, nell'edizione 2026 potrebbe sorridere a... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Infortunio Alcaraz a Barcellona, rischio ritiro? Cos'è successo; Sinner-Alcaraz, la finale di Montecarlo che vale anche il primato mondiale. Quando e dove vederla; Sinner è incredibile, presto perderò il numero 1 del ranking. La resa di Alcaraz da Montecarlo; Alcaraz shock a Barcellona: ritiro improvviso e Sinner resta numero 1. Alcaraz si arrende a Sinner: cosa sta succedendoSinner può superare Alcaraz, in quello che rischia di essere uno dei duelli più avvincenti della storia contemporanea di questo sport. newsmondo.it Missione impossibile: battere Sinner e Alcaraz nello stesso torneo diventa un'impresa senza precedentiDa oltre due anni, una realtà si impone: batterne uno è già un'impresa... batterli entrambi, missione impossibile. I numeri danno le vertigini. Dall'inizio del 2024, quando i due prodigi sono presenti ... msn.com ALCARAZ SI RITIRA DA BARCELLONA Dopo aver superato il primo turno con Virtanen, il N.2 del mondo ha annunciato che non giocherà gli ottavi contro Machac Il motivo è un problema al polso destro già avvertito durante il match con il finlandese, c facebook #Panatta cancella #Alcaraz, il confronto spietato con #Sinner: "Mentalmente il migliore della storia. Avete visto lo sguardo dell'altro" x.com