Il Real Madrid è stato eliminato dalla Champions League dopo una sconfitta per 4-3 nei tempi regolamentari. Dopo la partita, Arbeloa ha commentato che nessuno riesce a capire come si possa escludere un giocatore per un episodio simile. La squadra spagnola ha concluso così la sua partecipazione alla competizione europea, lasciando spazio alle polemiche sulla decisione arbitrale.

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© Calcionews24.com - Real Madrid eliminato dalla Champions, Arbeloa duro: «Nessuno può spiegare come si può buttar fuori un giocatore per un episodio così»

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