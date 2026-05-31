Rinaldi | I miei quarant’anni per l’orto botanico | da giardino a museo

Notizia in breve

Gabriele Rinaldi, storico direttore, ha concluso la sua carriera dopo aver guidato l’orto botanico dal 1991. In oltre 30 anni, il giardino ha accolto circa 1,2 milioni di visitatori. Rinaldi ha trasformato il luogo da un semplice giardino in un vero e proprio museo, mantenendo il suo ruolo di guida e curatore fino al pensionamento.