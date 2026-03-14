Un gruppo di visitatori partecipa a una visita guidata all’Orto botanico e al Museo botanico di Padova organizzata dall’associazione INSIEME aps. Durante l’evento, i partecipanti esplorano le piante rare e le collezioni esposte, mentre una guida fornisce spiegazioni dettagliate su diverse specie e loro caratteristiche. L’attività si svolge in un ambiente storico e scientifico, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza del patrimonio botanico locale.

"Notte prima degli esami 3.0" e la gioventù dell'intelligenza artificiale, del poliamore e del nichilismo Alla Scoperta della Meraviglia: visita guidata all’Orto Botanico e al Museo Botanico di Padova con associazione INSIEME aps. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: al seguente link: https:forms.gleWiNHHEbvPHzAXtCF6. Accompagnati dalla passione e dall'esperienza di Elena Bettio, guida naturalistico-ambientale, esploreremo l’Orto e il modernissimo Museo Botanico. Non sarà una semplice lezione, ma un racconto vivo tra alberi secolari, piante esotiche e i profumi della nostra terra, pensato per incantare adulti, famiglie e piccoli esploratori. Quote di partecipazione comprensive di ingresso all'Orto e Museo + Visita Guidata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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