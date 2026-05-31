RiminiWellness 2026 si è conclusa oggi alla Fiera di Rimini con un aumento del 15% di visitatori rispetto all'anno precedente. Le presenze internazionali sono cresciute del 25%, portando visitatori da 140 Paesi diversi. Sono stati presenti circa 400 brand espositori, confermando l'attenzione del settore. La manifestazione ha visto un afflusso di pubblico più numeroso rispetto alla precedente edizione, con particolare incremento di visitatori stranieri.

Roma, 31 mag. - (Adnkronos) - RiminiWellness 2026 si è chiusa oggi alla Fiera di Rimini segnando un +15% di presenze complessive, mentre quelle internazionali crescono del 25%, con visitatori da 140 Paesi. La ventesima edizione ha ospitato oltre 400 brand espositori e un nutrito numero di professionisti, buyer e appassionati da tutto il mondo. I giornalisti accreditati sono stati 670. Trenta le start up di settore presenti. Per quattro giorni, RiminiWellness ha proposto 2.000 ore di allenamenti e 12 palchi sempre attivi. Nell'area Active sono state presentate discipline inedite per lo stare in forma e nuove evoluzioni delle attività più consolidate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - RiminiWellness chiude l'edizione 2026, +15% di visitatori, 400 brand espositori

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