IVS 2026 edizione record per la fiera delle valvole | 20.400 visitatori provenienti da 72 Paesi

La sesta edizione di IVS – Industrial Valve Summit si è conclusa giovedì 21 maggio a Bergamo, registrando numeri senza precedenti. L’evento ha attirato 20.400 visitatori provenienti da 72 Paesi, confermando la sua posizione come principale manifestazione internazionale nel settore delle valvole industriali e delle soluzioni di flow control. La fiera ha visto la partecipazione di aziende, professionisti e tecnici specializzati, tutti interessati alle ultime innovazioni e alle novità del campo.

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Bergamo. Si è conclusa giovedì 21 maggio con numeri da record la sesta edizione di IVS – Industrial Valve Summit, il più importante evento internazionale dedicato alle tecnologie delle valvole industriali e alle soluzioni di flow control. L’appuntamento, promosso da Confindustria Bergamo e Promoberg, si è svolto alla Fiera di Bergamo dal 19 al 21 maggio 2026. Gli organizzatori della manifestazione hanno comunicato che la settima edizione di IVS si svolgerà alla Fiera di Bergamo dal 16 al 18 maggio 2028. Un’edizione da record IVS 2026 si è chiusa con un afflusso finale di 20.400 visitatori, provenienti da 72 Paesi. Il pubblico, giunto in rappresentanza di tutti e cinque i continenti, ha segnato una partecipazione del 36% maggiore rispetto al quinto appuntamento del Summit, quando la città di Bergamo ha richiamato 15 mila ospiti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video AERO 2026 - Tutte le Novità - L'AVIAZIONE GENERALE da Sogno alla Messe di Friedrichshafen Sullo stesso argomento Valvole industriali, in fiera torna Ivs: “A Bergamo un summit da record”Milano, 15 aprile 2026 – Il comparto delle valvole industriali è un’eccellenza italiana (e lombarda in particolare) ma deve fare i conti con nuove... Ivs 2026, sarà edizione record: settore delle valvole industriali in salute, Bergamo punta di diamante della leadership italianaBergamo è pronta a tornare la capitale delle valvole industriali: a poco più di un mese dalla sesta edizione dell’Industrial Valve Summit, in... IVS 2026, edizione record per la fiera delle valvole: 20.400 visitatori provenienti da 72 PaesiBergamo si conferma punto di riferimento internazionale per il settore delle valvole industriali e del flow control con IVS 2026 ... bergamonews.it Al via la sesta edizione di IVS: a Bergamo e provincia le valvole trainano una filiera da 1,7 miliardiNumero record per l'edizione 2026 per il più importante appuntamento internazionale dedicato alle tecnologie delle valvole industriali e allo soluzioni per il flow control ... bergamonews.it