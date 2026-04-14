Mir 2026 la fiera capitale dell' audiovisivo | l' edizione si chiude con un +15% di visitatori dall' estero
La manifestazione dedicata alle tecnologie audio, video e luci si è conclusa a Rimini con un aumento del 15% di visitatori provenienti dall’estero rispetto all’edizione precedente. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi brand nazionali e internazionali del settore, consolidando il ruolo di riferimento per il mondo B2B. La fiera, nota come Mir 2026, ha rappresentato un momento di confronto e aggiornamento per gli operatori del comparto audiovisivo.
Si chiude in fiera a Rimini un'edizione che ha scritto una nuova pagina per Mir - Multimedia Integration Expo, la manifestazione di riferimento per il mondo B2B delle tecnologie audio, video e luci, capace di riunire i più importanti brand nazionali e internazionali del settore organizzata da.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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