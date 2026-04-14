Mir 2026 la fiera capitale dell' audiovisivo | l' edizione si chiude con un +15% di visitatori dall' estero

La manifestazione dedicata alle tecnologie audio, video e luci si è conclusa a Rimini con un aumento del 15% di visitatori provenienti dall’estero rispetto all’edizione precedente. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi brand nazionali e internazionali del settore, consolidando il ruolo di riferimento per il mondo B2B. La fiera, nota come Mir 2026, ha rappresentato un momento di confronto e aggiornamento per gli operatori del comparto audiovisivo.