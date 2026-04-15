Vinitaly chiude in bellezza la 58esima edizione 90mila presenze da 135 nazioni

La 58ª edizione di Vinitaly si è conclusa presso il quartiere fieristico di Verona, con la partecipazione di circa 4.000 aziende. Durante l’evento sono state registrate circa 90.000 presenze totali, con il 26% provenienti da 135 paesi diversi, cinque in più rispetto all’edizione precedente. La manifestazione ha occupato l’intera area fieristica, attirando visitatori e operatori da tutto il mondo.

AGI - Si chiude a Veronafiere la 58esima edizione di Vinitaly con 4mila aziende in un quartiere fieristico al completo e 90mila presenze complessive, di cui il 26% da 135 Nazioni (cinque in più rispetto al 2025). Il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, si è detto soddisfatto perché in un contesto internazionale segnato da dinamiche geopolitiche complesse, che incidono in modo significativo sui flussi e sulla mobilità degli operatori verso le principali manifestazioni fieristiche europee, il risultato raggiunto assume un valore tutt'altro che scontato. La conferma della presenza di oltre 1.000 top buyer provenienti da più di 70 Paesi,...🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Vinitaly chiude in bellezza la 58esima edizione. 90mila presenze da 135 nazioni Notizie correlate A Veronafiere la 58esima edizione di VinitalyLa 58esima edizione di Vinitaly si prepara a riportare a Verona il cuore del vino italiano e una parte significativa del mercato internazionale. Cocchi al Vinitaly: 135 anni di segreti e successi mondialiAl Padiglione 10 del Vinitaly, precisamente presso lo stand Q3, l’azienda Cocchi festeggia il traguardo dei 135 anni di attività, celebrando un... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: È Vinitaly bellezza!; Dentro c’è l’Italia, un viaggio che accarezza la bellezza; OperaWine 2026, nei calici la bellezza dell’Italia del vino che guarda al futuro con fiducia; La grande bellezza del Paese. E oggi c’è Qn Distretti. Vinitaly 2026, chiude con 90mila presenze da 135 PaesiSi è conclusa a Veronafiere la 58ª edizione di Vinitaly, che archivia un bilancio complessivo di 90mila presenze, di cui il 26% internazionali provenienti da ... giornaleadige.it La Basilicata chiude il Vinitaly e prepara una nuova missione enogastronomica a Hong Kong - facebook.com facebook La Basilicata chiude il Vinitaly e prepara una nuova missione enogastronomica a Hong Kong x.com