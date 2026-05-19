Effetto Vasco il rocker in arrivo in città | hotel quasi esauriti Fan in Riviera da Australia e Uruguay
A dieci giorni dal concerto di Vasco Rossi allo stadio Romeo Neri di Rimini, la città si sta preparando all’evento con hotel quasi al completo. Numerosi fan provenienti da Australia e Uruguay sono già arrivati in Riviera, pronti a partecipare all’atteso ritorno del rocker. Le strutture ricettive della zona registrano un aumento di prenotazioni, mentre l’atmosfera tra i sostenitori si fa sempre più vivace. La data rappresenta uno dei momenti centrali di questa stagione musicale.
Mancano dieci giorni all’atteso ritorno di Vasco Rossi allo stadio Romeo Neri e Rimini si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione. La città si avvicina al grande evento all’insegna del tutto esaurito: sold out con largo anticipo sia il soundcheck del 29 maggio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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