Rimini ragazzina abusata registra le aggressioni | arrestato il patrigno

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri a Rimini dopo che una ragazzina ha registrato le aggressioni subite. L'indagine, condotta in breve tempo, ha portato all'arresto del patrigno. La ragazza ha fornito le prove audio delle violenze, che hanno consentito l'intervento delle forze dell'ordine. L'uomo ora si trova in custodia, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

Un uomo di 44 anni di origine sudamericane è stato arrestato dai carabinieri di Riccione con l'accusa di aver abusato di una ragazzina di 13 anni. Il quadro descritto dalla gip, Raffaella Ceccarelli nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del 44enne, è quello di "abusi sessuali sistematici con l'uso della violenza e la costrizione psicologica". Le violenze sulla minore, figlia della convivente dell'indagato, sarebbero durate oltre un anno e sono state fermate dai carabinieri grazie alla denuncia della mamma sporta meno di tre settimane fa. Un'indagine veloce e accurata che ha portato gli inquirenti a inquadrare una vicenda fatta di ricatti morali, aggressioni e minacce di morte che il patrigno avrebbe indirizzato anche nei confronti della convivente se la ragazzina avesse parlato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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